Известная актриса Кристина Асмус показала себя в смелом образе, ответив на вопрос

На фото Асмус позировала в черных гетрах и босоножках. Кристина дополнила образ боди с поясом и шляпкой, а в руке держала стильную трость. Красотка стояла у бассейна, а наряд был частично прозрачным. Кадр получился довольно интересным и необычным, что сразу подметили фанаты. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Вы спрашивали про любимый образ в шоу "Золото Геленджика"?! Вот он. Естественно, самый открытый. Что, я зря худела, что-ли?", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ничего себе", "Шикаррно", "Очень идит такая помада", "Лук вообще отвал всего", "Золото Геленджика? Оно где-то рядом с Дворцом закопано?", "Это образ с моего выпуска", "Ох Кристина неотразимая.Хороших выходных тебе", "Воу-воу, полегче", "Зачем худой худеть?)", "Декольте просто обалдеть", "Кристина, классно выглядишь", "Замечательно выглядишь, фигура особенно".

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Кристина Асмус вышла на улицу в теплой черной куртке со светлым меховым воротником, а на голову натянула белую шапку. 7-летняя Анастасия запечатлена в курточке леопардовой раскраски и забавной шапке в виде головы медведя.

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