Известная певица Анна Корсун (MARUV), показала забавное видео с милым песиком

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу певицы в соцсети.

Так, в сторис артистки появилось видео, на котором она держит на руках собаку породы французский будьдог и танцует с ней под музыку.

На новом видео можно заметить, что певица выглядит очень "по-домашнему" - она без косметики и одета в худи красного цвета с капюшоном.

Очевидно, певица очень любит свою собачку, потому что у нее даже есть своя страница в соцсети. Кличка животного - Изольда Александровна. В аккаунте собачки можно увидеть множество фото французского будьдога, в том числе в компании с певицей MARUV.

Ранее сообщалось, что MARUV, которая славится своими эпатажными и откровенными образами, вновь показала один из подобных в своем Instagram. Дерзкая певица представила короткую видеозарисовку к новому клипу на песню VIP. MARUV продолжает удивлять своими образами к песне своего альтер эго SHLAKOBLOCHINA и после Instagram Stories в черных платьях она перешла на более эффектные луки.

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