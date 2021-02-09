Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала, как просыпается

На кадрах Ольга позировала в белых шортиках и топе. Звезда лежала на кровати, выгинаясь и улыбаясь. После этого Серябкина перекатилась на спину, хвастаясь пышным бюстом. Кадры получились нежными и увлекательными, ведь певица выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Энергия понедельника", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Оля, запишите песню с Леной", "Ой, прямо льется счастье", "Так радостно видеть тебя счастливой", "Когда выспалась", "Краш", "Олька!! Ты чего так похудела?!! Срочно марафон по KFC требуются!!!", "Устала и не пришла, но все равно зовите", "Олечка, тебе так хорошо с улыбкой", "Оля, хватит", "Еще мужа не хватает сверху, чтоб лежал и целовал".

Мы писали, что известная певица Ольга Серябкина покорила идеальной фигурой в интересном наряде.

Ольга позировала среди поля без белья. Звезда посветила бюстом в маечке на тончайших бретельках. Глубокое декольте притягивало взгляд.

Завершил образ легкий макияж. Ольга серьезно смотрела в камеру.

"Никто не может отобрать небеса у другого человека. Никто не может забрать небо с собой при расставании", - написано под фото.

Напомним, экс-"Серебро" в смелом топе приковала взгляды к пышному бюсту

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