Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", показала, как просыпается
На кадрах Ольга позировала в белых шортиках и топе. Звезда лежала на кровати, выгинаясь и улыбаясь. После этого Серябкина перекатилась на спину, хвастаясь пышным бюстом. Кадры получились нежными и увлекательными, ведь певица выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Энергия понедельника", - подписала красотка фото.
Фанаты поставили почти 20 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Оля, запишите песню с Леной", "Ой, прямо льется счастье", "Так радостно видеть тебя счастливой", "Когда выспалась", "Краш", "Олька!! Ты чего так похудела?!! Срочно марафон по KFC требуются!!!", "Устала и не пришла, но все равно зовите", "Олечка, тебе так хорошо с улыбкой", "Оля, хватит", "Еще мужа не хватает сверху, чтоб лежал и целовал".
Мы писали, что известная певица Ольга Серябкина покорила идеальной фигурой в интересном наряде.
Ольга позировала среди поля без белья. Звезда посветила бюстом в маечке на тончайших бретельках. Глубокое декольте притягивало взгляд.
Завершил образ легкий макияж. Ольга серьезно смотрела в камеру.
"Никто не может отобрать небеса у другого человека. Никто не может забрать небо с собой при расставании", - написано под фото.
Напомним, экс-"Серебро" в смелом топе приковала взгляды к пышному бюсту
А еще Politeka писала, что экс-солистка "Серебро" едва втиснула свои головокружительные объемы в смелый купальник
Также Politeka сообщала, что экс-"Серебро" в прозрачном белье показала свой большой "ресурс"