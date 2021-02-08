Риск подхватить инфекцию коронавируса существует у некоторых людей

Так, в наибольшей опасности люди, которые имеют проблемы с иммунитетом. Если же болезнь вызвала последствия и осложнения, следует обратиться к узкопрофильным специалистам.

Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.

По словам медика, и в дальнейшем коронавирус "цеплять" будет преимущественно людей в возрасте. А вот молодым людям, детям и даже беременным женщинам коронавирус не так страшен - но при условии, что у них нет проблем со здоровьем.

Если у человека после болезни получили постковидные последствия, то лучше проконсультироваться со специалистами, которые помогут вам вернуться к прежней жизни. К примеру, к кардиологу, эндокринологу, неврологу.

В первый месяц не нужно делать значительных физических нагрузок, следует много гулять, нормально кушать, высыпаться и восстанавливать свой иммунитет. В спортзалы и бассейны лучше не ходить, потому что все-таки могут быть участки в легких, которые еще не восстановились.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, в Украине официально подтверждено 1 246 990 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2141– обнаружено за прошедшие сутки, при этом 130 – дети.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавируса: стало известно, когда это произойдет.