Риск подхватить инфекцию коронавируса существует у некоторых людей
Так, в наибольшей опасности люди, которые имеют проблемы с иммунитетом. Если же болезнь вызвала последствия и осложнения, следует обратиться к узкопрофильным специалистам.
Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Дубровский на своей странице в Facebook.
По словам медика, и в дальнейшем коронавирус "цеплять" будет преимущественно людей в возрасте. А вот молодым людям, детям и даже беременным женщинам коронавирус не так страшен - но при условии, что у них нет проблем со здоровьем.
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Если у человека после болезни получили постковидные последствия, то лучше проконсультироваться со специалистами, которые помогут вам вернуться к прежней жизни. К примеру, к кардиологу, эндокринологу, неврологу.
В первый месяц не нужно делать значительных физических нагрузок, следует много гулять, нормально кушать, высыпаться и восстанавливать свой иммунитет. В спортзалы и бассейны лучше не ходить, потому что все-таки могут быть участки в легких, которые еще не восстановились.
Напомним, что по состоянию на утро понедельника, 8 февраля, в Украине официально подтверждено 1 246 990 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2141– обнаружено за прошедшие сутки, при этом 130 – дети.
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