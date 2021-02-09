Прививка от коронавируса должна сработать в любом случае

В этом уверен министр здравоохранения Максим Степанов. Он пояснил в одном из интервью, что после прививки вырабатываются антитела, и чем выше количество антител, тем больше человек защищен, пишет OBOZREVATEL.

Степанов добавил, что на определенном уровне антител, даже если рядом с привитым окажется заболевший, его антитела не пустят антиген, человек не заболеет.

При этом глава Минздрава подчеркнул, что у человека может выработаться меньшее количество антител и он может заразиться и переболеть, даже не зная, что болел. По его словам, такой же подход у вакцин против гриппа. Прививка не гарантирует, что человек не заразится, но в противном случае течение болезни не будет тяжелым.

Он добавил, что самое важно, что прививка гарантирует: точно не будет тяжелой формы, человек точно не умрет. Именно так определяется эффективность вакцины против коронавируса.

Напомним, что по состоянию на вторник, 9 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 107 млн человек. За минувший день выявили 319 354 новых инфицированных. Продолжают бороться с COVID-19 25,6 млн человек, 102 тысячи из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,3 млн пациентов. При этом выздоровели – 78,8 млн.

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