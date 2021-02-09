В некоторых регионах Украины ожидается увеличение количества новых случаев заражения
Такой тревожный прогноз составили ученые НАН Украины и выложили у себя на сайте.
Ученые заявляют, что самая сложная ситуация - в Ивано-Франковской области, где фиксируется 11% всех обнаружений коронавируса в Украине. Отмечается, что динамика на Прикарпатье начала существенно влиять на динамику всей страны.
Кроме того, увеличение количества новых заражений ожидается в Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях.
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При этом данные свидетельствуют, что количество летальных случаев продолжает уменьшаться, несмотря на локальное увеличение количества летальных случаев в официальной статистике, что вызвано задержками наполнения реестра, говорится в прогнозе.
Ожидается, что среднее количество новых летальных случаев в Украине за сутки составит 122 в течение недели 9-15 февраля и уменьшится в среднем до 113 в период с 16 по 22 февраля.
Напомним, что по состоянию на вторник, 9 февраля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 107 млн человек. За минувший день выявили 319 354 новых инфицированных. Продолжают бороться с COVID-19 25,6 млн человек, 102 тысячи из них находятся в критическом состоянии.
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