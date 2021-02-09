Муж Наташи Королевой, актер и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) сегодня отмечает свой профессиональный праздник, в связи с чем порадовал поклонниц пикантным фото

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Тарзана в соцсети.

Так, артист запостил в своем аккаунте фотографию, на которой он позирует с обнаженным торсом, держа в руках красную розу. При этом он поднес цветок к лицу и соблазнительно прикусил лепесток зубами.

"С днем стриптиза вас всех, господа! А женщинам - розы", - написал он.

Такое фото вызвало бурную реакцию в сети, особенно среди представительниц прекрасного пола. Многие даже позавидовали жене Тарзана Наташе Королевой.

"Ну красавец же! С профессиональным праздником!", "С праздником, Сережа!", "Красавец! Завидую Наташке! она потому и не стареет, красавица, с таким мужчиной! Пока есть страсть, любовь, красота - нет повода стареть", "Ах, какой красавец! С праздником!", "Вы супер", "Вау", "Основателя и руководителя - с праздником", "Тебе можно позавидовать", "Надо сделать этот день выходным, если есть такой праздник", - пишут в комментариях.

Напомним, муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

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