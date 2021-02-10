Все изменится в 2021 году

В тарифах за новые пакеты медуслуг от государства грядут изменения

На следующей неделе Кабмин рассмотрит новую Программу медицинских гарантий на 2021 год.

Ее сейчас дорабатывает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), и там заявляют, что в некоторых случаях тарифы на медуслуги повысят в 1,5–2 раза, сообщают Вести.UA.

В НСЗУ говорят, что одно из приоритетных направлений — это медицинская помощь в сложных неонатальных случаях, а потому она оплачивается по самому высокому тарифу. Так, один случай ухода за новорожденным весом до 1500 граммов будет оплачиваться в размере 135 тыс. грн. Сейчас это оценивается в 20 700–98 500 грн.

Тариф на роды также будет увеличен — с 8 тыс. до 10 тыс. грн. Эта сумма не учитывает все затраты и не может учитывать, поскольку она средняя. Один случай может обойтись в 100 тыс. грн, а другой может стоить и дешевле 8 тысяч.



Также в новом пакете "Стоматологическая помощь взрослым и детям" Программы медгарантий предусматривается возможность получить бесплатные стоматологические услуги. Но только в определенных случаях. Если у пациента диагностирован: пульпит, перелом зуба, невралгия тройничного нерва, химический ожог слизистой рта, слюнно-каменная болезнь, карбункул или фурункул, травмы мягких тканей челюстно-лицевой области.

Ни протезирование, ни установка брекетов бесплатной не будет - им просто откажут в бесплатном лечении.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавируса: стало известно, когда это произойдет.