Актриса «Дизель шоу» Маруся Грицук поделилась трогательными подробностями семейной жизни
Как передает Politeka.net, на официальной странице "Дизель-студио" в Инстаграм в связи с приближающимся днем влюбленных показали фото, на котором Маруся запечатлена вместе со своим мужем Якимом Тишко.
Также там Грицук рассказала о милом семейном ритуале.
«Каждый раз, когда мы с мужем переходим дорогу, он всегда берет меня за руку. А как только переход заканчивается - отпускает. Ну прям как ребенка. Боится, наверное, что со мной что-то может случиться. Он этого сам никогда не замечает, но я постоянно над ним прикалываюсь. И такая милота уже 15 лет брака», - поделилась артистка.
В Сети отметили, что Мария и ее муж очень похожи между собой.
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«Редкой красоты пара», «Живите радостно и счастливо», «Как романтично», «Вы очень похожи», «Очень красивая пара», - пишут в комментариях.
Отметим, Маруся Грицук не только счастливая жена, но и многодетная мать. У нее четыре ребенка Даниил (2006 г.р.), Всеволод (2008 г.р.), Аким (2012 г.р.) и Марк (2017 г.р.). Семья проживает в Минске.
Маруся Грицук присоеденилась к команде "Дизель шоу" в 2019 году.
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