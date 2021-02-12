Американская супермодель Эмили Ратаковски произвела фурор уникальными фото со своими выдающимися коллегами

Как передает Politeka.net, на фан-страничке 29-летней красотки в Инстаграм опубликовали архивные снимки, на которых она позировала на одной из вечеринок рядом с 25-летней топ-моделью Джиджи Хадид и 47-летней Кейт Мосс, "ветераном" подиумного бизнеса.

Ратаковски, как известно, сейчас находится на последних сроках беременности, активно хвастаясь округлившимся животиком и готовясь впервые стать мамой. Поэтому неудивительно, что фанаты ностальгируют по временам, когда стройная и дерзкая Эмили щеголяла в пикантных нарядах, будоража фантазию.

Так, на опубликованных кадрах Ратаковски предстала в роскошном красном платье кирпичного оттенка с откровенным декольте и безумным разрезом внизу. Горячая брюнетка украсила образ массивными золотыми украшениями, сверкнув "гладенькой" красотой, достойной кисти художника. Кажется, Эмили с легкостью удалось затмить своих знаменитых подружек - все дело в мощном декольте.

Джиджи также выставила напоказ аппетитные ножки, однако при этом спрятала бюст, из-за чего выглядела на порядок скромнее. Девушка позировала в нежно-розовом платье с пикантным вырезом на талии и разрезом юбки чуть ли не до пояса.

Британская красотка Кейт отдала предпочтение более классическому образу, облачившись в блестящий топ с V-образным декольте и черные укороченные брюки.

Ранее мы рассказывали, как Ратаковски обескуражила кадром на унитазе. Полностью раздетая модель "оседлала" "белого друга", закинув ногу на ногу и прикрыв бюст руками.

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