На Хмельнитчине родным врачей, которые умерли от коронавируса не выплачивают компенсаций

Выплаты получили лишь 3 из 16 семей, сообщает информагентство xm-inside.

"Профинансирована помощь для семей врача-хирурга, врача-терапевта и водителя скорой помощи. Речь идет о сумме 219 тысяч 700 гривен за каждого. То есть, о предусмотренной единовременной помощи в 100-кратном размере прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на момент наступления страхового случая", - сообщили в издании.

В областном управлении Фонда объяснили, что для получения помощи нужно собрать все нужные документы.

"Каждый из членов семьи медика, которые находились на его иждивении, должен написать заявление по установленной форме и подать в управление Фонда по месту жительства медика на момент его смерти. При наличии всех подтверждающих документов, средства на это оперативно выделяются из государственного бюджета", - пояснила заместитель начальника местного отдела страховых выплат.

Ранее мы рассказывали, что родным врача, которая умерла от "китайского" вируса и вовсе отказывают в выплате компенсации.

Родственники медика, утверждают, что она заразилась на рабочем месте, но специальная комиссия, которая рассмотрела этот случай, считает, что заболевание бытовое.

Коллеги врача недоумевают от такого решения, поскольку она придерживалась всех норм безопасности.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что Украина получит широкий доступ к вакцине от коронавируса: стало известно, когда это произойдет.







