В Украине обнаружили несанкционированные свалки с тоннами эпидемически опасных медицинских отходов

Об этом сообщили в пресс службе Национальной полиции Украины.

На территории Киевской и Николаевской областей найдены «тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, а также органические медицинские отходы, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19».

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Об инциденте рассказала дочь пострадавшей Лариса Первушина на своей страничке в Facebook.



По ее словам, на женщину напал грабитель. В ходе борьбы он избил и изрезал ее.

Потерпевшая позвонила дочери, которая в свою очередь выбежала ей на встречу и вызвала скорую. Женщину госпитализировали, оказали ей необходимую помощь и сказали прибыть на следующий день к травматологу.

Семейный врач заверила, что в таких срочных случаях направление не требуется и травматолог примет их без него.

Прибыв в больницу, женщине завили, что без направления не примут. Оставив маму в больнице, дочь потерпевшей отправилась к семейному врачу за документом, однако и на этот раз женщина получила отказ.

Заведующая поликлиникой, к которой обратилась дочь потерпевшей также сказала, что без направления ничем не сможет помочь. После беготни по ряду кабинетов высоких медицинских чиновников, женщина снова пришла к семейному врачу, требуя дать направление.

Спустя 7 часов потерпевшую все-таки приняли.

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