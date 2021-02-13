Герцогиня Сассекская Меган Маркл шокировала всю королевскую семью своим поведением

Отношения Меган Маркл с принцем Гарри с самого начала приводили в шок всю королевскую семью из-за сложного характера и дерзких выходок герцогини, сообщает Газета Экспресс. Как передает Politeka.net, герцогиня Сассекская позволяет себе неподобающее поведение, не советуясь ни с кем в своих решениях.

В беседе для нового документального фильма редактор по делам монаршей семьи британского таблоида Mail Эмили Эндрюс призналась, что окружение Елизаветы II, как и сама королева Великобритании, испытывали настоящую злость после принятого и обнародованного решения принца Гарри и его своенравной супруги сложить королевские обязанности.

Главной причиной негодования стало то, что знаменитая пара решила жить отдельно, не советуясь с остальными представителями королевского семейства.

"Этот поступок вызвал гигантскую волну критики. Похоже, что с точки зрения самой Меган Маркл и принца Гарри, у них просто не было вывода. Однако у всех остальных данное решение спровоцировало огромную злость. Как сказал мне один из представителей королевского двора, нельзя просто так приставить пистолет к виску королевы",- рассказала Эмили Эндрюс.

Она также призналась, что Меган Маркл изначально не придерживалась вековой традиции обсуждать важные решения в узком семейном кругу до их обнародования. Герцогиня Сассекская изначально пренебрегала правилами этикета и рассказывала публике все, что считала необходимым. Это оставило неизгладимый отпечаток на ее отношениях с Елизаветой II и другими членами семьи.

Кроме того, об этом высказалась и обозревательница Кэти Николь, заявив, что принц Гарри и Меган Маркл отсоединились от монаршей семьи, приняв решение жить по-своему.

"Однако они заплатили за это очень большую цену, особенно принц Гарри",- говорит Кэти Николь.

Напомним, многодетные Кейт Миддлтон и принц Уильям задумались о пополнении в семье: "королева будет в восторге"

Как сообщала Politeka, беременные Меган Маркл и Кейт Миддлтон всполошили сеть похожими нарядами: "Как они на каблуках ходят?"

Также Politeka писала, что бэби-бум в семье Елизаветы II, на свет появился девятый правнук: "традиция будет нарушена…"