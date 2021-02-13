Герцогиня Сассекская Меган Маркл шокировала всю королевскую семью своим поведением
Отношения Меган Маркл с принцем Гарри с самого начала приводили в шок всю королевскую семью из-за сложного характера и дерзких выходок герцогини, сообщает Газета Экспресс. Как передает Politeka.net, герцогиня Сассекская позволяет себе неподобающее поведение, не советуясь ни с кем в своих решениях.
В беседе для нового документального фильма редактор по делам монаршей семьи британского таблоида Mail Эмили Эндрюс призналась, что окружение Елизаветы II, как и сама королева Великобритании, испытывали настоящую злость после принятого и обнародованного решения принца Гарри и его своенравной супруги сложить королевские обязанности.
Главной причиной негодования стало то, что знаменитая пара решила жить отдельно, не советуясь с остальными представителями королевского семейства.
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"Этот поступок вызвал гигантскую волну критики. Похоже, что с точки зрения самой Меган Маркл и принца Гарри, у них просто не было вывода. Однако у всех остальных данное решение спровоцировало огромную злость. Как сказал мне один из представителей королевского двора, нельзя просто так приставить пистолет к виску королевы",- рассказала Эмили Эндрюс.
Она также призналась, что Меган Маркл изначально не придерживалась вековой традиции обсуждать важные решения в узком семейном кругу до их обнародования. Герцогиня Сассекская изначально пренебрегала правилами этикета и рассказывала публике все, что считала необходимым. Это оставило неизгладимый отпечаток на ее отношениях с Елизаветой II и другими членами семьи.
Кроме того, об этом высказалась и обозревательница Кэти Николь, заявив, что принц Гарри и Меган Маркл отсоединились от монаршей семьи, приняв решение жить по-своему.
"Однако они заплатили за это очень большую цену, особенно принц Гарри",- говорит Кэти Николь.
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