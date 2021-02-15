В последний путь провели 36-летнего военнослужащего Александра Глушко, которого 11 февраля убила пуля снайпера на Донбассе
Тело погибшего привезли из зоны ООС 12 февраля – на границе Полтавской области воина встречали десятки полтавчан, сообщает УНИАН.
Утром 13 февраля в Свято-Успенском кафедральном соборе прошло прощание родственников с погибшим, после чего тело воина привезли на площадь перед областной госадминистрацией, где сотни жителей Полтавы поклонились герою.
Проститься с Александром пришли его родные, собратья и односельчане.
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Затем тело бойца повезли в село Руновщина Полтавского района, где его похоронили на местном кладбище.
Ранее мы писали, что Украина продолжает нести человеческие потери в зоне боевых действий на Донбассе
Так, стало известно о гибели еще трех военнослужащих, которые подорвались на неустановленном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Новолуганское на Донбассе утром 14 февраля. Имена погибших из 59-й отдельной мотопехотной бригады
Это капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.
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