В последний путь провели 36-летнего военнослужащего Александра Глушко, которого 11 февраля убила пуля снайпера на Донбассе

Тело погибшего привезли из зоны ООС 12 февраля – на границе Полтавской области воина встречали десятки полтавчан, сообщает УНИАН.

Утром 13 февраля в Свято-Успенском кафедральном соборе прошло прощание родственников с погибшим, после чего тело воина привезли на площадь перед областной госадминистрацией, где сотни жителей Полтавы поклонились герою.

Проститься с Александром пришли его родные, собратья и односельчане.

Затем тело бойца повезли в село Руновщина Полтавского района, где его похоронили на местном кладбище.

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Так, стало известно о гибели еще трех военнослужащих, которые подорвались на неустановленном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Новолуганское на Донбассе утром 14 февраля. Имена погибших из 59-й отдельной мотопехотной бригады обнародовали на сайте президента Украины.

Это капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

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