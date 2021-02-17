Телеведущая Ольга Фреймут, известная своей любовью к этикету, выдала очередную порцию поучений

Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстала в стильном наряде, но при этом практически без косметики.

Так, ненакрашенная Ольга, с распущенными волосами, в пиджаке молочного оттенка с бездонным декольте, из которого выглядывали кружева, решила показать украинцам, как следует правильно пить.

На первых кадрах, судя по всему, в бокале у Ольги была обычная вода. Звезда залпом осушила его, вытерев рот рукавом.

"Как правильно пить вино, когда очень хочется? Вот так? Одним глотком?", - спросила на кадрах Фреймут, показав тем самым сначала, как не стоит делать.

"Нет, вино пьем глоток за глотком, неспешно...", - говорится уже на следующих кадрах. В этот раз довольная Ольга смаковала действительно вино.

Фреймут, которая не боится показать свою естественную красоту (как на кадрах внизу) ранее в Инстаграм делилась секретом, как сохранить цветущий вид кожи. Звезда дала советы подписчицам: пить как можно больше воды, не забывать смывать косметику перед сном, делать себе домашние маски по бабушкиным рецептам (из овощей, фруктов, масел) и вести здоровый образ жизни (спать не менее 7-8 часов, ходить на пешие прогулки и не злоупотреблять алкоголем).

Напомним, на одной из фан-страничек в День святого Валентина опубликовали любопытное фото Фреймут, на котором она расселась на полу, окруженная валентинками. Здесь, наоборот, звезда отдала предпочтение яркому макияжу.

Напомним, что 38-летняя Фреймут преподала урок стиля в лаконичном наряде: "Выглядит шикарно".

Как сообщала Politeka, Фреймут ошеломила правдой, как начинался ее роман с мужем-продюсером: "Проезжала мимо офиса и...".