Известная модель Ким Кардашьян показала, как нужно соблазнять

На фото Ким лежала в черном купальнике, показывая только животик и зону бикини. На красотке сливками нарисовали слово SKIMS, делая кадр максимально горячим. Девушка опубликовала и видео, где показан момент рисования сливками. Ролик получился очень горячим и зажигающим, ведь фигура у модели безупречная и приковывающая взгляды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"SKIMS", - лаконично подписала публикацию звезда.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Это такие моменты, которые я никогда не забуду! Люблю тебя, Ким !!!", "Я так люблю эту картинку", "Я так плохо себя чувствую", "Мне очень нравится", "Боже, так рано", "Ты красивая, я люблю тебя", "У тебя потрясающие фото, надеюсь они всем понравятся", "При всем уважении, эта страница теперь отписывается от вас, нет никакой разницы между вами и любой другой женщиной в Instagram. Люблю", "Я бы тебя съел!".

Мы писали, что популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян похвасталась невероятными формами в миниатюрном купальнике.

у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, сделанные на пляже. Она позировала для фото со своей родной старшей сестрой Кортни. Обе девушки натянули на свои пышные формы миниатюрные купальники, которые практически ничего не прикрыли.

Напомним, раздетая Ким Кардашьян с сестричками возбудили аппетит, показав самые сладкие места

А еще Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянула свои самые сочные места белоснежным кружевом

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