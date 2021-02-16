62-летний певец Александр Малинин сообщил о рождении малыша

Певец уже более 30 лет счастливо живет в браке с врачом акушером-гинекологом Эммой и воспитывает четырех детей.

На днях в звездном семействе случилось еще одно радостное событие.

В своем аккаунте Іnstagram Александр Малинин сообщил о пополнении в семье. На фото артист улыбается и держит огромную бутылку вина.

"Есть повод отметить рождения внука! Ура!" - написал исполнитель.

"У нас родился замечательный мальчик Лео. Третий внук. Малыш родился весом 4200, 53 см. Антон и Ангелина сделали нам такой подарок. Мы счастливы", — поделилась радостью избранница Александра Малинина.

Ранее мы писали, что дочь Маши Ефросининой отправилась учиться в Канаду. Маша признавалась, что очень переживала расставание с дочерью, и знакомые даже думали, что она кого-то похоронила.

Однако теперь у Маши начался новый период развития творчества, как известно, Ефросинина подалась в тренеры "Лиги Смеха", несмотря на нещадную критику зрителей, продолжает упорно "шутить", демонстрируя насколько тонким чувством юмора она обладает.

Напомним, что Ефросинина примерила образ MARUV, напялила латекс, соблазнительно расставив ножки: "Как можем…"

Также Politeka писала, затравленная Ефросинина на "Лиге смеха" внезапно дала жесткий отпор: "Как же я мечтала..."

Как сообщала Politeka, модницу Ефросинину пристыдили за лифчик на кофте: "Еще трусики сверху - ваще!".