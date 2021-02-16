Певица Алина Гросу, видимо, решила начать все с нового листа после развода - и смена имиджа не исключение

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала серию свежих фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе со своим новым возлюбленным, 37-летним актером Романом Полянским.

В глаза сразу же бросается новая прическа Алины. Артистка пошла на радикальные перемены, обрезав роскошные светлые локоны. Теперь у нее удлиненное каре с челкой. Более того, кажется, что она изменила цвет волос на более темный и насыщенный.

Парочка позировала на крыше здания, побывав в гостях на одной из радиостанций. Примечательно, что Алина с Романом вышли на мороз без верхней одежды. Они обнимались и улыбались, будто говоря зрителям, что их согревала в этот момент любовь.

Им давно приписывали роман, однако Гросу и ее избранник предпочитали отмалчиваться на эту тему. И вот, похоже, ко Дню всех влюбленных пара наконец-то решила рассказать всем о своих отношениях, презентовав совместную песню "Полотенце" и показав лирик-видео, где были собраны яркие фрагменты из их личного архива: отдых в горах, запись песни в студии, милые совместные дурачества из "сториз".

"Отпремьерились на Перце @perecfm_radio 🌶🌶🌶 Как настроение, друзья?:) какая из моих новых песен ваша любимая?) а знаете ли вы, что #Полотенце это первая песня записанная @roman_polianskiy ?)) хотите чтоб он пел дальше?)😋", - спросила у фанатов счастливая Гросу под свежими фото.

Пользователи отметили, что Алине идут перемены - "от бджилки не осталось и следа", а также порадовались за них с Романом:

"Песня 🔥 как и вы) побольше пойте вместе, вам это идёт ❤️🙌"

"Вам идёт такая стрижка и цвет!"

"ой, какие Вы у нас красивые! ❤️ мне очень-очень зашла песня "полотенце" на репите каждый день, заслушиваю до дыр. 🔥 А Роману там не холодно было? А то я как посмотрю на него, мурашки прям по коже 😮😂"

"Вау вам каре с челкой очень идет 😍"

"Вот сейчас видно как Алина светится от счастья ❤️"

Напомним, игривая Алина Гросу нашла замену бывшему мужу и взволновала шалостями на курорте: "Я балдею".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу удивила появлением в объятиях нового "ухажера", фото попали в сеть: "Жду свадьбы".