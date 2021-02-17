Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, какой красоткой была в юности

Ольга Сумская в свои 54 года восхищает ухоженным видом и нестареющей внешностью, а также покоряет талантом. Ее внешности и сейчас могут позавидовать многие.

В своем Instagram Stories актриса решила показать архивные кадры, передает Politeka.net. На черно-белых фото можно заметить, что Сумская была не только красоткой но и модницей.

Сумская показала, как выглядела во время учебы в Киевском национальном университете кино, театра и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

Сумская вспомнила и свое первое появление в кино, которое пришлось на начало 80-х годов. Тогда ее пригласили в телевизионный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983).

Отметим, свою ключевую роль в сериале "Роксолана" Сумская начала исполнять в 1996 году.

Напомним, недавно Сумская показала кадры, как она исполниланила легендарный стих Леси Украинка "Contra spem spero!" о жажде жизни несмотря на любые невзгоды и тяжести. Ольга Сумская предстала в красивой богато вышитой украинской рубашке с необычными рукавами, а вместо бус и коралей ее грудь украсили традиционные украинские згарды в виде массивных крестов.

Напомним, 54-летняя Сумская перевоплотилась в Лесю Украинку, восхитив безупречной красотой: "Жить хочу...".

Ранее на портале Politeka мы сообщали, что Винник на "Голосі країни" смутил мужа Сумской неожиданным признанием: "Виталий, не ревнуй".

Также Politeka писала, что довольная Сумская показала, чем занимается с мужем в купе поезда: "Я в восторге".