Известная украинская актриса Ольга Сумская показала, какой красоткой была в юности
Ольга Сумская в свои 54 года восхищает ухоженным видом и нестареющей внешностью, а также покоряет талантом. Ее внешности и сейчас могут позавидовать многие.
В своем Instagram Stories актриса решила показать архивные кадры, передает Politeka.net. На черно-белых фото можно заметить, что Сумская была не только красоткой но и модницей.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Подружка Макса Барских выронила бюст из экстра-декольте, пошалив в ресторане: "Нифига какие..."
Настя Каменских в игривой позе приковала взгляды к полупрозрачной маечке: "Пырышки-пупырышки"
Экс-муж Билык Дикусар ошеломил откровением после Дня влюбленных: «Появляется шанс, что…»
Подопечная Потапа Андраде разделась на морозе, сразив даже Никитюк: «Красотка»
Сумская показала, как выглядела во время учебы в Киевском национальном университете кино, театра и телевидения им. И. Карпенко-Карого.
Сумская вспомнила и свое первое появление в кино, которое пришлось на начало 80-х годов. Тогда ее пригласили в телевизионный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1983).
Отметим, свою ключевую роль в сериале "Роксолана" Сумская начала исполнять в 1996 году.
Напомним, недавно Сумская показала кадры, как она исполниланила легендарный стих Леси Украинка "Contra spem spero!" о жажде жизни несмотря на любые невзгоды и тяжести. Ольга Сумская предстала в красивой богато вышитой украинской рубашке с необычными рукавами, а вместо бус и коралей ее грудь украсили традиционные украинские згарды в виде массивных крестов.
Напомним, 54-летняя Сумская перевоплотилась в Лесю Украинку, восхитив безупречной красотой: "Жить хочу...".
Ранее на портале Politeka мы сообщали, что Винник на "Голосі країни" смутил мужа Сумской неожиданным признанием: "Виталий, не ревнуй".
Также Politeka писала, что довольная Сумская показала, чем занимается с мужем в купе поезда: "Я в восторге".