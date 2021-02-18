Телеведущая Ольга Фреймут растрогала теплыми словами, сделав неожиданный пост
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала серию архивных фото, на которых запечатлены яркие моменты из ее жизни. Рядом с Ольгой на всех фото позировала ее старшая дочь Злата. Девочке 17 февраля исполнилось 15 лет.
Поэтому счастливая Фреймут решила по-особенному поздравить своего ребенка и сделала душевный пост, в котором назвала дочку своей "дерзкой любимицей".
"Доченька, @zlata_mitchell, с Днем рождения! Будь счастливой, здоровой, а я всегда рядом: поддержать, защитить, обнять. С тобой связаны самые теплые воспоминания. Только с тобой так весело плыть против течения. Моя дерзкая любимица🤍", - говорится в сообщении.
Изумленные пользователи присоединились к поздравлениям:
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"Поздравляю с днем рождения Злату и маму тоже💝💐."
"Поздравляем!!!🌹🌹🌹 здоровья и исполнения всех желаний!❤️"
"Расти счастливой! ❤️"
Отметим, отец Златы — англичанин Нил Митчелл, с которым Фреймут состояла в отношениях, когда стажировалась в Лондоне на BBC. Ольга родила первенца в Англии.
Раннее Ольга рассказывала, почему рассталась с Нилом. По ее словам, он был очень ревнивым и ей с ним было скучно. Телеведущая также отмечала, что мужчина порой был агрессивен, поэтому она поняла, что такой отец ее ребенку не нужен.
Недавно в Инстаграм одна из поклонниц спросила Фреймут, какие сейчас у нее отношения с Митчеллом.
«Поддерживаю ли отношения? Нет. Некоторых мужчин стоит навсегда выбрасывать из своей жизни... Но я благодарю Нила за Злату», - искренне ответила звезда.
К слову, Злата растет настоящей бунтаркой. Ранее у себя в Инстаграм она заявила, что ей не нужны друзья.
"Вы, ребята, не стоите моего внимания и энергии. Самый большой урок, который мне преподала жизнь, заключается в следующем; ты единственное, что у тебя есть", - написала девочка. Матери пришлось вмешаться и дать ей совет по поводу дружбы и друзей.
Напомним, что 38-летняя Фреймут преподала урок стиля в лаконичном наряде: "Выглядит шикарно".
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