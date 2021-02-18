Старшая дочь Народной артистки Украины Ольги Сумской Антонина Паперная устроила яркую фотосессию

Как сообщает Politeka.net, Тоня выложила в соцсеть Instagram несколько милых фотографий, на которых позирует в интересном образе. Отметим, что девушка, как и ее звездная мама, тоже актриса, но сейчас она в декрете, так как в прошлом году родила ребенка. Паперная замужем за российским актером Владимиром Яглычем, вместе пара воспитывает дочку и сына.

На новых фотографиях, которые показала Антонина, ее можно увидеть в уютной комнате, залитой ярким светом. Девушка и так и сяк позирует фотографу, растрепывая волосами. Перед камерой она появилась в черных кожаных брюках, которые переливаются серебром, и в темной закрытой кофточке с небольшим воротничком. Свой образ красотка дополнила массивной цепочкой поверх воротника. Ее волосы распущены, а на лице изящный макияж, она прямо испепеляет своими острыми взглядами.

Паперная не подписала свою публикацию, зато фолловеры принялись активно обсуждать снимки, засыпая ее восторженными комментариями. Одной из первых прокомментировала фотографии Антонины ее мама – Ольга Сумская. "О, Боги! Сколько шарма!", - написала она. Поклонники согласились с актрисой, отмечая, что дочь точно пошла в звездную мамочку. Многие также отметили, что женщины очень похожи внешне, хотя сама Тона не раз это отрицала. "Вы просто шикарная, обожаю всю вашу семью", "Красота!", "Красавица!", "В темном, очень даже", "Тоня, вы красавица и умница! Привет из Украины!", "Однозначно – хороша", - пишут поклонники в комментариях к фотографиям Антонины.

Напомним, дочь Ольги Сумской в меховой шапке поразила схожестью со звездной мамочкой: "Чего ты настолько красивая?".

Как сообщала Politeka, дочь Ольги Сумской похвасталась идеальной внешностью в зимней одежде: "Для женщин всегда актуальна...".

Также Politeka писала, пышногрудая дочь Ольги Сумской в кожаном мини и цепях показала свою темную сторону: "Так на маму похожа".