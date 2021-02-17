Герцог Эдинбургский Филипп был госпитализирован в больницу через недомогания

Как пишет Politeka.net со ссылкой на bbc, в Букингемском дворце случилось непредвиденное - супруг королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в больницу из-за плохого самочувствия, его госпитализировали в медучреждение во вторник вечером, 17 февраля.

В данный момент 99-летний муж королевы Великобритании принц Филипп находится в больнице Короля Эдуарда VII. О причинах госпитализации пока не сообщается, но источник в Букингемском дворце уточняет, что принц находится в больнице по причине недомогания. При этом лечение не будет связано с коронавирусом, хотя плохое самочувствие у герцога Эдинбургского наблюдается уже в течение последних нескольких дней.

По словам источника во дворце сейчас супруг королевы Елизаветы II находится в хорошем расположении духа, что говорит о том, что ситуация, возможно, не настолько критическая.

В частности, говорится, что принц Филипп отправился в больницу Короля Эдуарда VII самостоятельно, на автомобиле. По словам источника герцог Эдинбургский последовал рекомендациям своего лечащего врача и поступил в больницу из-за предосторожности.

Предположительно, муж Елизаветы II будет находиться в больнице еще несколько дней, где за его состоянием здоровья будут наблюдать специалисты, а сам герцог сможет отдохнуть и набраться сил.

Напомним, что 9 февраля, в 08:55 в больнице Портленда на свет появился девятый правнук Елизаветы II, которого родила принцесса Евгения. Этот ребенок стал первенцем для принцессы и ее супруг Джек Бруксбэнк в этот момент был рядом с ней.

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