Артист рассказал, как ему было тяжело

Актеры Ольга Сумская и Евгений Паперный разошлись более 20 лет назад, но до сих пор их отношения обсуждаются

Супруги разводились со скандалом, ведь Ольга влюбилась в другого, а Паперный не мог это простить, пишет Politeka.net.

Евгений Паперный на днях в программе "ЖВЛ" рассказал, о непростом расставании с бывшей возлюбленной. (Чтобы посмотреть видео, досролльте до конца страницы)

В то время Ольга Сумская закрутила бурный роман с Виталием Борисюком. Актриса решила уйти от мужа.

Паперный вспомнил, что во время очередной перепалки, Ольга сказала: "Ну ты и козел". Тогда артист не выдержал и "залепил" Ольге, а "она и улетела".

Бывший Сумской даже помнит, что след от удара актриса замазывала тональным кремом.

Также Паперный вспомнил, что у него с Борисюком состоялся мужской разговор, во время которого последний признался - его чувства серьезные и он влюблен в Сумскую еще со студенчества.

В итоге конфликт разрешился. Однако скандал преданный муж пережил болезненно - из-за нервов у него открылись две язвы. А еще из-за развода актер почти не видел свою дочь от Сумской, Антонину, когда та была совсем маленькой.

К счастью, сейчас отношения с дочерью наладились. Также артист нашел в себе силы простить Ольгу и даже пригласил ее вместе с Борисюком в свою антрепризу "Боинг — Боинг".

Отметим, Ольга Сумская и ее второй муж Виталий Борисюк познакомились во время спектакля "Кровавая свадьба".

Звезда рассказала, что Паперный злоупотреблял алкоголем. Кроме того, Ольга добавила, что ее бывший долго не страдал и сразу закрутил новый роман.

Напомним, 54-летняя Сумская перевоплотилась в Лесю Украинку, восхитив безупречной красотой: "Жить хочу...".

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