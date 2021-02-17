Актриса и певица из "Квартал 95", Элина Мбани, покорила формами в коротком платье

Звезда впечатляет экзотической красотой и красивым голосом, передает Politeka.net. Оказывается, звезда 17 февраля празднует 25-летие, с чем ее решили поздравить коллеги по "Женскому Кварталу".

В соответствующей группе Инстаграм опубликовали фото, на котором Элина позировала в синем шелковом платье с декольте.

Длина наряда позволяла взглянуть на стройные ножки, а глубокое декольте было очень дерзким - из него едва ли не выпрыгивал бюст.

"Сегодня День рождения у нашей талантливой красавицы @elinambanii! 🎉🎉🎉

Поздравляем от всего коллектива, желаем новых творческих достижений и полного вдохновения! Пишите свои поздравления нашей Эли в коментарях👇", - написали авторы поста.

За восемь часов пост собрал более 800 лайков и много комментариев.

"Девушка, Вы замужем?", "С днем Рождения, красотка! Здоровья, счастья, успехов !", "Поздравляем", - написали пользователи сети.

Отметим, Элина Мбани родилась в Виннице в семье предпринимателей. Девушка закончила Винницкий педагогический университет, специальность - преподаватель музыки.

Первый выход на сцену состоялся в 10 лет.

Девушка скрывает все о личной жизни, боясь "сглаза". Однако Мбани рассказала, что мечтает много попутешествовать.

Звезда пробивала себе дорогу и даже была участницей шоу "Голос країни".

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