Украинская певица Таисия Повалий, которая активно строит карьеру в России, получила порцию восторга за живое исполнение

Как пишет Politeka.net, Таисия Повалий, несмотря на свой успех в России, до сих пор пользуется любовью поклонников из родной страны. На своей странице в Instagram звезда очаровала непревзойденным исполнением своей песни и покорила энергичностью.

Таисия Повалий записала видео для своих фанатов в преддверии выхода своего нового альбома. Певица решила познакомить всех с песней, которую исполняла в живую, поэтому для своего микровыступления в домашних условиях певица сделала красивый макияж и оделась в яркое платье-балахон.

На видео Повалий предстала невероятно веселой и энергичной артисткой, которая еще способна заткнуть за пояс своих более молодых коллег. К тому же изменения во внешности звезды позволили ей скинуть с десяток лет, поэтому Таисия с удовольствием подчеркивает свое новое лицо с помощью макияжа.

Певица в длинном атласном платье с разноцветными горизонтальными полосами и вырезом лодочкой начала петь песню и пританцовывать под нее. Звезда вела себя, словно на сцене, поэтому ее импровизация вышла очень органичной и получила восторженные отзывы у поклонников.

"Момент, когда живьем в 10000 раз лучше записи", "Столько позитива в видео", "Тая, вы просто офигенная!", "Яркая, солнечная! Столько от вас драйва", "Тая - вы лучшая с необыкновенным голосом и харизмой", "Самая красивая певица с шикарным голосом!", "Что значит талант! Прослушала несколько раз!", "Восхищаюсь Вами", "Одним словом - Королева эстрады", "Да, Вы не стареете и прекрасно выглядите", "Супер, вы красотка!", "Одна из немногих, у кого голосище", "Как всегда прекрасна!",- написали фолловеры в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)

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