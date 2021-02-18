Певица Таисия Повалий решила изумить публику акапельным исполнением одной из песен, но что-то пошло не так

Как передает Politeka.net, 56-летняя артистка опубликовала свежее видео у себя в микроблоге в Инстаграм, в котором объявила о скором выходе своего нового альбома. Для пущего эффекта и разогрева фанатов звезда спела один из хитов, впечатлив прекрасным голосом (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Нестареющая Таисия предстала в пестром полосатом платье-балахоне, с ярким макияжем и идеальной прической.

Пользователи, конечно, оценили старания Повалий, однако многие обратили внимание не столько на ее талант, как на внешний вид. Шикарной блондинке с безупречным овалом лица и с каждым годом все более утонченными чертами, скорее всего, очень повезло с пластическим хирургом.

Не секрет, что артистка, дабы сохранить молодость, не раз прибегала к услугам докторов и "агрессивной косметологии".

К примеру, ранее в интервью она признавалась, что упругость кожи ей помогает поддерживать малоинвазивная подтяжка лица и инъекции гелей на основе гиалуроновой кислоты для коррекции носогубных складок.

Однако, по мнению пользователей, бурно комментирующих свежие кадры с Повалий, в этот раз ее сложно узнать - мол, в погоне за молодостью переборщила не то с пластикой, не то с макияжем, или вместе взятым.

"Были красивее"

"жуть"

"Прекрасный голос! Но губы - очень неудачно получились... 😢"

"Вообще на себя не похожа"

"Тая - вам надо переделать лицо. Вы на себя не похожи совсем. Если бы не голос и ваша страница из нета... не узнать совсем. Песня 🔥"



"Вам не надо такой макияж делать. Не надо. Похожа на клоуна" - "на молодом лице будет отлично смотреться. А тут ротик отдельно, глаза отдельно. Я думаю, тот, кто делал ей этот мейкап, не самый профессиональный мастер. Я удивилась, потому что Тая всегда безупречна"

"Таечка, Вы не стареете👏Прекрасно выглядите.Любим Вас ❤️"

"Таисия Вы переборщили с консиллером, наверное, под глазами, очень заметно. А так Вы замечательная"

Напомним, 56-летняя Повалий с нелепым макияжем отправилась за покупками в Киеве: "Нужно меньше есть, больше двигаться"

Как сообщала Politeka, 56-летняя Повалий с молодым продюсером заинтриговала новостью о новом этапе в жизни: "Обалдеть!"

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