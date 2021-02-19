Известная модель Алессандра Амбросио, звезда Victoria’s Secret, показала себя, предложив перейти к физическому

На фото Алессандра позировала в купальнике на фоне скал. Красотка во всей красе хвасталась длинными ногами, выставив на обозрение и освобожденные ягодицы. Амбросио в нескольких позах показала свои главные достоинства фигуры, а волосы оставила распущенными. Кадры получились очень эффектными и зажигающими, ведь модель выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Давайте перейдем к физическому, физическому", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 80 тысяч лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Этот сеанс был животным", "приятно видеть супермодель с мускулами !!", "Летняя богиня", "Соблазнительно. Потрясающее тело", "Отличная работа!", "Дорогая Алессандра, ты богиня", "Невероятное определение", "Это слишком много для меня", "Это фантастические фотографии, и я желаю вам хорошего дня, дорогая Алессандра".





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На фото Алессандра показала себя в голубом купальнике, который сливался с небом. Модель соблазнительно выгнулась, позируя на фоне зелени.

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