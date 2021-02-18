Участник "Мастер Шеф. Профессионалы" раскрыл детали закулисья шоу

Как пишет Politeka.net, один из участников шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" Владимир Юрин в своем интервью для "Волинських новин" рассказал о закулисье проекта и о других поварах, которые удивляют строгих судей.

Владимир Юрин - повар из Луцка, который держит свою пиццерию. Сейчас участнику 34 года и по его словам проект "Мастер Шеф" нашел его сам.

Участник шоу рассказал, что по началу испытывал небольшой страх перед множеством камер, которые смотрят на участников со всех сторон. Но он уже освоился и теперь спокойно воспринимает огромное количество людей и аппаратуры в студии, хотя по началу масштаб шоу его по-настоящему впечатлил.

"Трудно сказать, чего я ожидал от процесса, ведь даже не знал, на что иду. Когда приехал, был приятно поражен. Масштабы проекта огромные, а съемочный павильон – то вообще махина. Я в принципе это так и представлял, но не оценивал масштаб. Это большое помещение, отдельный павильон. Тебя готовят больше времени, чем ты что-то делаешь",- делится впечатлениями Владимир Юрин.

Кроме того, он раскрыл, сколько на самом деле длятся съемки эфиров.

"Съемочный день на кастинге длится около 10 часов. А если съем – то в павильоне проходит две трети суток. Единственной неожиданностью для меня было отсутствие низкотемпературных камер",- рассказывает подробности повар.

Владимир Юрин поделился своими впечатлениями о других участниках, признав, что в шоу сейчас действительно участвуют профессионалы своего дела.

"На шоу приехало много ярых людей. Типа "Я такой весь клевый, начитанный, умный, хочу кому-то что-то доказать". Но я не шел на шоу с такой целью... Все участники хорошие - настоящие профессионалы. Соответствующее название имеет и шоу. Хотя, признаюсь, я не смотрю эфиры, и с собственным участием в том числе. Поэтому не знаю и половины людей, прошедших в тридцатку. Скажем так: какое-то впечатление? А никакого впечатления! Просто люди - да и все",- говорит Владимир Юрин.

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