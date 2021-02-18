Известная модель Алессандра Амбросио, экс-ангел бренда женского белья Victoria’s Secret, занялась серфингом

Алессандра разместила несколько красочных фото на которых покоряет волны на серфе. Красивые завораживающие фото звезда подиума разместила на своей инстаграм-странице, пишет Politeka.net.

Новая порция фото Алессандры в сиреневом купальнике, едва скрывающем прелести модели, очаровала поклонников. 39-летняя модель сделала несколько снимков, как бежит с серфом к морю, ныряет, погружаясь в воду, и плывет к большим волнам. Она приняла несколько обворожительных поз, показывая идеальные изгибы.

Миллионы фанатов любовно листают фотографии Алессандры, любуясь идеальными изгибами фигуры модели.

Колонка комментариев всегда заполнена сердечками и восторженными выкриками: "Супер обворожительная и шикарная Алессандра! Одна из самых красивых, захватывающих дух женщин в мире.", "Как всегда самая зрелищная и ослепительная, потрясающая, чувственная и красивая", "Какая богиня, слишком совершенная ❤️😍 ", "Очень жарко 🔥👍😊🌹🌺❤️🌊 ", "Вершина гламура и накала", - описали свои чувства фанаты.

Интересно, что модель провела на Victoria’s Secret, 17 лет и считается одной из ветеранов всемирно известного бренда. Стоит сказать, что за время своей карьеры в бренде, Амбросио дважды поручали представлять бюстгальтер Fantasy Bra, расшитый драгоценными металлами и камнями.

Напомним, что красотка из Victoria’s Secret поразила райскими видами в крошечном бикини: "Русалка".

Ранее Politeka писала, что экс-ангел Victoria’s Secret втиснула формы в маленький бикини, эффектные кадры: "Лучший десерт".

Ранее на Politeka информировали, что Алессандра Амбросио подразнила сочными бедрами в крошечном бикини: "Островная девочка".