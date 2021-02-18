Известная актриса, певица и фотомодель Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца в день рождения

Как пишет Politeka.net, в свой 40-й день рождения известная модель Пэрис Хилтон получила самый незабываемый подарок в жизни: на ее безымянном пальчике появилось заветное колечко в знак помолвки. Красивые кадры счастливого события Пэрис показала на своей странице в соцсети Instagram.

Модель показала лучшие снимки с дня рождения, на котором ее возлюбленный, предприниматель Картер Реум сделал ей предложение руки и сердца. По словам 40-летней Пэрис Хилтон любимый смог по-настоящему восхитить ее и отвез в тропический рай, где он встал на одно колено и после согласия звезды надел на ее руку кольцо.

"Когда ты находишь свою вторую половинку, ты не просто знаешь об этом. Ты чувствуешь это. Моя любовь и я были вместе с первого свидания, а на мой день рождения он устроил специальную поездку в тропический рай. Пока мы шли ужинать по пляжу, Картер привел нас в домик, украшенный цветами, и упал на одно колено. Я сказала да, да навсегда. Нет никого, с кем я бы предпочла провести вечность",- написала Пэрис Хилтон о счастливом моменте.

На снимках, представленных в виде видео, счастливая от такого подарка Пэрис наклоняется к любимому, который стоит перед ней на одном колене, чтобы поцеловать его. На втором снимке влюбленная пара стиснула друг друга в объятиях и застыла в страстном поцелуе.

Для такого события модель надела длинное белое платье из блестящей ткани с "опасным" разрезом до самого бедра, а Картер Реум предстал в белоснежном костюме.

Стоит отметить, что до этого момента Пэрис Хилтон не выходила замуж и эта необыкновенная помолвка приблизила ее к первому замужеству в своей жизни. Но обручилась звезда далеко не впервые.

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