Певица Ольга Бузова решила устроить розыгрыш призов, получить может каждый

Как сообщает Politeka.net, популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова недавно рассорилась со своим возлюбленным Давидом Манукяном. После роскошного отдыха на Мальдивах и даже возможной свадьбы, отношения испортились и знаменитости то и дело обменивались оскорблениями в соцсетях. Однако, спустя месяц, похоже, Оля уже остыла и окончательно исключила из своей жизни несостоявшегося мужа. А недавно в своем микроблоге в Instagram звезда показала жаркое фото с отдыха, на котором позирует одна, а также предложила поклонникам конкурс, в котором можно выиграть ценные призы.

На новой фотографии Бузова запечатлена пляже в окружении густой экзотической зелени, как видно, она затаилась у куста и прикрывается огромными листьями. Перед камерой певица появилась в темном купальнике, правда его практически не видно из-за растения. Больше всего внимания привлекает необычная прическа артистки – на фото Оля с копной африканских косичек, собранных на макушке. На ее лице яркий макияж с красной помадой, а в ушах массивные серьги, которые почти сливаются с волосами, она загадочно смотрит в объектив.

Также Бузова опубликовала фотографию смартфонов, которые разыгрывает среди своих фолловеров. В подписи к публикации она рассказала о конкурсе. "Ты знаешь, что нужно делать! Не жди, времени осталось совсем мало!", - отметила певица, призывая пользователей участвовать в розыгрыше. Такая публикация не осталась без внимания, фанаты артистки принялись обсуждать ее фото, а другие кинулись участвовать.

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