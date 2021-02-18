Известная певица Альбина Джанабаева очаровательная экс-ВИА-Гра попала в немилость поклонникам

Бывшая участница "ВИА Гры" талантливая певица, жена Валерия Меладзе попала в опалу к поклонникам из-за своего желания приобщиться к добрым делам, сообщает Politeka.net.

Красотка решила продать часть своих вещей, которые любит, но не носит, а деньги пустить на благотворительность. Однако, ни названия организации, ни нормальных условий своего "марафона добрых дел" Альбина не предоставила.

Поклонники разнесли певицу в пух и прах, обвинив в жадности, поиске выгоды и «зарабатывании на жизнь продажей обносков». Певице посоветовали отдать какую-то сумму на благотворительность, и это было бы добрым делом. «А то купи у нее вещи, а потом не известно куда деньги пойдут», - возмутились пользователи Instagarm.

Не выбирая выражений поклонники выплескивали свои эмоции:

"А может раздать?.. Аукцион, везде шоу 😗😗😗", "Забирайте или покупайте, добрая вы наша!", "Вот так теперь деньги зарабатывают? Могли бы и подарить просто тому кому повезёт!", "Каждый хочет заработать по-своему!!! Теперь и аукционы начались", "Отнеси в детдом, без ПИАРА", "Отдайте мне, у меня ребенок инвалид и нет возможности покупать😢", "Никогда не слышала, что б сначала продавали, а потом только объявляли на какую именно благотворительность))))))", "Еще обносков джанабаевой не покупали)))"

Тем временем в сторис появилось фото бирюзовых босоножек 39 размера, которые предложила жена Меладзе.

Напомним, что разгоряченная жена Меладзе Джанабаева в одном полотенце показалась после баньки.

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