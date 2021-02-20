Известная ведущая Леся Никитюк, которая стала мега популярной после участия в проекте "Орел и решка" показала леденящие душу кадры

В одном из сезонов "Орла и решки", на съемках проекта Леся Никитюк покалечилась, получив серьезную травму ноги. Об этом рассказали в пресс-службе Нового канала, пишет портал Politeka.net.

Неприятный инцидент произошел в 2012 году, на съемках четвертого сезона шоу. В ходе съемок Леся Никитюк порезала ногу. Она беспечно нірнула в океан на Мадагаскаре, решив поплескаться в Индийском океане, и случайно наступила на морского ежа. Это невероятно больно и опасно, иглу ежа вытащить очень сложно, из-за того, что она очень хрупкая. А если оставить ее, нога может воспалиться, что сулит большими неприятностями.

В публикации отмечают, продюсер прямо на месте разрезал Лесе кожу на ноге перочинным ножом, чтобы достать иглу, после чего ногу перевязали. Стоит сказать, что Лесе посчастливилось, и осложнений не произошло.

Травма послужила хорошим уроком для ведущей, и позже девушка узнала, что для того, чтобы искупаться в море Мадагаскара необходимо надевать специальные тапочки для хождения по кораллам.

Морские ежи водятся во всех морях и океанах. Эти морские животные носят вместо кожи – иглы, которые защищают их от хищников. Если игла застряла в ноге, то нога распухает в тот же миг, а боль от попадания соли и ядовитых веществ на игле, просто невыносимая.

Напомним, что раскованная Никитюк в мини пригрела на коленях своего мецената-красавчика.

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