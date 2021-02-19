Неухоженный Максим Галкин удивил постаревшим внешним видом

Галкин опубликовал в Инстаграм новое видео и удивил поклонников.

После замужества с Галкиным Алла, чтобы соответствовать молодому мужу, похудела и обновила свой гардероб на более молодежный, но сам же Галкин в последнее время стал выглядеть гораздо хуже.

Недавно шоумен в своем Инстаграм-блоге опубликовал видео, где показал лицо крупным планом - недельная щетина сильно старит шоумена и в целом Маским выглядел постаревшим.

Ранее мы писали, что Максим Галкин похвастался артистизмом детей-двойняшек и засветил безвкусный интерьер подмосковного замка Аллы Пугачевой

На своей странице в Instagram шоумен разместил забавное видео, на котором 7-летние Лиза и Гарри подтрунивают над знаменитым отцом.

"Максим Галкин, какая встреча! Можно подпись, пожалуйста, автограф? Давайте селфи!", — веселится Гарри на камеру, имитируя иностранный акцент.

"Спасибо большое, Максим Галкин, мы пошли, нам пора. Бай-бай, Максим Галкин, мой кумир!", — поддержала Лиза и в конце манерно ушла из комнаты.

"Минута славы 🤩", — лаконично подписал домашний ролик Галкин.

Напомним, улыбчивая Алла Пугачева перестаралась с пластикой, от морщин не осталось и следа.

Как сообщала Politeka, исхудавшую до истощения Пугачеву в дерзком мини перепутали с Орбакайте: "Я думала, это девушка лет 30".

Также Politeka писала, что 7-летняя дочь Пугачевой и Галкина распустила белые локоны, впечатлив сказочным образом: «Какая взрослая уже».