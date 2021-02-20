Актер "Квартал 95" Степан Казанин (настоящее имя – Сергей) показал, кто живет в его квартире

Как пишет Politeka.net, Степан Казанин в своем эксклюзивном интервью для программы "ЖВЛ" на "1+1" наконец-то показал, как выглядит его квартира, и кто живет с ним помимо жены и детей.

Степан Казанин довольно редко рассказывает о себе, но в этот раз он показал необычный интерьер своего жилища. Квадратные метры обставлены со вкусом и имеют интересные акценты. Так, большая кухня-студия с белыми панелями и внушительным деревянным столом плавно переходит в просторную гостиную комнату, где так и хочется присесть на уютный коричневый диван и укрыться теплым клетчатым пледом.

Оригинальные "соты" из зеркал соединяются в необычное панно на стене, а мягкий желтый свет располагает к задушевной семейной беседе.

Также Степан Казанин познакомил своих поклонников с членами своей семьи, среди которых довольно важную роль сыграл домашний питомец - пес по кличке Конор, который с радостью спасает всю семью от скуки своими играми с мячиком и неожиданными ласками.

По словам Казанина четырехлапый друг появился в их семье во время весеннего локдауна, когда в доме стало скучно и нечем было заняться.

"Переделали все дела на карантине, фантазия закончилась, так что завели собаку",- говорит актер.

И всего за один год маленький и забавный щенок Конор превратился в огромного игривого пса, который не прочь поиграть с семьей и даже погрызть что-нибудь для развлечения.

Но семья очень счастлива от того, что в доме есть питомец, потому что он их хорошо дисциплинирует.

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