Дарья Хлистун - молодая супруга "Холостяка-10" Макса Михайлюка обратилась к украинским волонтерам

Как пишет Politeka.net, беременная Дарья Хлистун не выдержала огромного давления на нее в соцсети и в своем Instagram Stories обратилась ко всем, кто пишет ей сообщения, заявив об истерике от таких посланий.

Девушка обратилась к своим подписчикам после того, как вернулась в Киев из отдыха, и сразу же в разговоре с поклонниками подняла важную тему, которая порой доводит ее до истерики и вызывает слезы от бессилия.

В своем видео Дарья обратилась к волонтерам, которые засыпают ее сообщениями с просьбами о помощи больным детям. Модель попросила прекратить это, поскольку из-за беременности у нее еще больше обострилась чувствительность и эмоциональное восприятие. Поэтому любую историю о больном малыше, который не может обойтись без помощи, она пропускает через себя.

"Вот эти сторис я записываю специально для волонтеров. Ребята, перестаньте терроризировать мой директ, присылая мне бедных несчастных этих деток, фотографии, истории болезни. Я не могу это в данный момент читать. Я это все вижу и у меня просто слезы. Я все пропускаю через себя. До беременности я никогда не отказывалась сделать репост, сама сбросить деньги...",- говорит беременная Дарья Хлистун.

Также она добавляет, что до беременности занималась подобными вопросами и даже сотрудничала с одной из столичных клиник.

"У меня есть клиника в Киеве, в которую я лично ездила, помогала, они мне всегда пишут. Они даже в данный момент меня не трогают, потому что прекрасно понимают люди о том, что сейчас у меня такое положение, что мне не до этого. Я не могу это сейчас пропускать через себя. Здесь я выставила девочку, потому что мне написала ее мама, написала два больших сообщения, потому что у нее болит душа и сердце. И это очень все страшно. Поэтому я очень сильно бы хотела изменить как-то ситуацию, чтобы все дети были здоровы. Ну, пожалуйста, прекратите делать это, я вас прошу",- просит жена Макса Михайлюка, надеясь на понимание, а также пишет, что желает всем деткам здоровья, а родителям - сил.

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