Жена украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана показала мужа после операции на глазах

Несколько минут назад супруга артиста Снежана Бабкина в своем профиле в Инстаграм решила поделиться семейным кадром с мужем после операции и пожелала всем доброго утра. Как видно, мужчина сейчас на восстановительном периоде и вынужден ходить в солнцезащитных очках с поддержкой жены.

Восстановление Бабкин проходит в Австрии, хотя до этого пара ненадолго возвращалась в Украину. Пара полностью занимается собой, так как у Сергея из-за редкого заболевания глаз отсутствовало более 70% центрального зрения. По словам врачей, подобное встречается "раз на миллион". Однако мужчина не унывает и даже перед самой операцией решился исполнить свою рискованную мечту.

«Триптих «Мечта». В ночь перед операцией в Вене, я осуществил свою Мечту💫, преодолев Страх. p.s. Место, через которое выбежал Страх, вы увидите на 3 картинке😂», - написал Сергей.

Фанаты решили поддержать мужчину:

«Вы такой позитивный!!!🔥 Это здорово, что страх покинул Вас!!!😍; Будьте здоровы! Вы нужны своей семье и всем нам, и Ваше творчество!; Я чего-то в самом начале подумал, что это видео из ХХ; Как это красиво 😻 будьте здоровеньким, дорогой наш человек!🙌 Вот это практика!🔥🔥🔥 Здоровья❤; Браво! 👏👏👏 Не болей, дядь Серёж! 😉🙏Адреналин стекал в ботинки 😂Вы чудо ❤️ с Вамм на сердце всегда тепло 🙌».

Первую операцию Сергей Бабкин перенес около двух недель назад. Певец изначально рассчитывал, что оба глаза прооперируют за один раз, но врачи решили действовать по-другому.

"Мы думали в один присест сделать операцию двух глаз, но так как левый глаз… Там ситуация сложнее, нежели с правым, поэтому врач решил сделать операцию на левый глаз. И через две недели нужно будет снова вернуться. Он посмотрит на состояние глаза и, если все будет в порядке, он сделает операцию на правый глаз", — рассказывал ранее певец.

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