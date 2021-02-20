Популярная певица Настя Каменских появилась в компании бывшей возлюбленной Позитива из "Время и Стекло"
Известно, что Каменских давно дружит с дизайнером Анной Андрийчук-Завгородней, сообщает Politeka.net. Последняя также семь лет была замужем за певцом Позитивом (Алексеем Завгородним).
В прошлом году артист случайно обмолвился, что расстался с Анной, однако официально о разводе пара не объявляла.
На новых фото, размещенных Каменских, она вместе с Андрийчук прогуливались на природе. Настя надела черную куртку и красные штаны. Завершила образ красная шапочка.
Подруга звезды также позировала в черной куртке и красной шапке.
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Обе улыбались держа в руках ребенка, вероятно, крестника Анны, и собачку.
"Пересматривала фотки с прошлых выходных и решила поделиться ими с вами!
Чтобы и вы на этих #weekends захотели так же собраться с близкими, пойти кататься с горки, фоткаться и просто вместе побыть на свежем воздухе! ❄️
Потому что это такие классные моменты и их вы потом будете еще долго вспоминать с улыбкой! Как это делаю я сейчас 🤍 @annchuk", - написала Настя.
За 11 часов пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев. Некоторые пользователи сети раскрыли подробности разрыва пары, мол, рассталась еще в прошлом году.
"Красивые, жизнерадостные, улыбчивые девушки🔥🔥🔥", "Я так поняла, что Анчук рассталась с Позитивом?", "Позитив такой 🌞🌞🌞", "И правда хочется больше времени проводить с близкими 😍", "Вааааааау🔥🔥🔥🔥", "Медвежата", "Красотки", "Кто сказал, что Аня и Позитив развелись", "А у Насти размер ноги? Выглядит на 50-тый😂", "Еще год назад", "А ребенок чей на фото?".
Напомним, Каменских без грима и пафоса показала себя настоящую, Дорофеева не устояла: "Загадай желание".
Как сообщала Politeka, Потап показал опухшую Каменских с мешками под глазами в обычной жизни: "Лежбище...".
Также Politeka писала, Настя Каменских с "петухами" на голове удивила честными фото без косметики: "Стрижка огонь, конечно".