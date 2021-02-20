Телеведущая Ольга Фреймут, известная своей любовью к этикету, рассказала, как нужно строить отношения

Звезда ТВ не любит распространяться о личной жизни, сообщает Politeka.net. Свои отношения с нынешним мужем - гендиректором "Нового канала" Владимиром Локотко, она скрывала долго.

Но особенно после того, как у пары родились двое детей - Валерий (8 мая 2016 года) и Евдокия (29 июня 2017 года) скрывать отношения стало бессмысленно.

Позже супруги рассказали, что начали строить отношения с апреля 2015 года, после визита Фреймут на могилу Габриэль Шанель в Швейцарии.

Известно, что свою старшую дочь, Злату Митчелл, телеведущая родила от иностранца, когда стажировалась в Лондоне.

Поклонники Ольги заводят страницы в сети, в которых делятся мудростью кумира.

"Мужчину выбираете Вы, а не выбирают Вас. Выбирать надо, как обувь - чтобы на пути у вас не натерло ноги! Ольга Фреймут 🤎", - процитировали в одной из фан-групп слова звезды.

Фото к записи было выбрано неслучайно - на нем Ольга обнимает своего супруга, Владимира. Пара выглядит счастливо.

Телеведущая присела колени к мужу, прижавшись к нему всем телом.

Фото не собрало много комментариев, однако ему поставили более 100 лайков.

Напомним, Ольга Фреймут однажды призналась - она верит в то, что из нее получится хорошая бабушка.

"Я люблю жизнь и людей. С контрастностью поступков", - процитировали Фреймут в одной из групп в Инстаграм, подкрепив красивое фото.

Напомним, что 38-летняя Фреймут преподала урок стиля в лаконичном наряде: "Выглядит шикарно".

Как сообщала Politeka, Фреймут ошеломила правдой, как начинался ее роман с мужем-продюсером: "Проезжала мимо офиса и...".