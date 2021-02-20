Известная актриса Тоня Паперная, дочь народной артистки Украины Ольги Сумской, показала себя в свежем образе

На фото Тоня позирует в пиджаке, который просто сверху набросила. Под ним оказалось черное корсетное платье с большим декольте и открытыми плечами. Как можно заметить, красотка не надевала белье, а образ дополнила украшением на шее. Паперная сделала роскошную укладку длинных волос, добавив особого шарма кадру. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали комментарии:

"Тоня вы потрясающе красивы, хороших вам выходных !!!", "Корсет огонь", "Какая вы красивая", "Очаровательная", "Вы - кокетка", "Наша Тоня лучше всех. Привет из Киева", "Очень красивая девушка. Удачи вашей дружной семье", "Антонина, как называется ваше окрашивание", "красивая, естественная, настоящая !!! это такая редкость в наше время!!!".

Напомним, дочь артистки Ольги Сумской, актриса Антонина Паперная, показала свой новый лук в зимнем образе.

В меховой шапке, куртке, с элегантным макияжем и озорным взглядом Паперная продемонстрировала, как наслаждается прогулками в последний месяц зимы, сразив своих фолловеров красотой.

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