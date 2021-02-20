Известная ведущая Леся Никитюк, которая стала популярной после участия в проекте "Орел и Решка", удивляет преображением
По словам Никитюк, раньше она ничего специально не делала, чтобы похудеть, так как ее график был очень насыщенным и постоянная активность в течении дня помогала автоматически сбрасывать лишнее. Теперь же Леся больше следит за собой, когда видит, что вышла из формы.
Фанаты в свою очередь делятся лучшими образам эпатажной телеведущей, которая не боится рассказать о себе. В белом костюме с необычными вырезами, прикрытыми сеточкой, похвасталась идеалньыми формами. Причем для таких кадров Никитюк осталась без белья, что видно на снимке.
Свой образ телеведущая дополнила макияжем, аккуратной укладкой и минимумом других акцентов. Благодаря юбке-карандашу звезда удалось подчеркнуть и талию. Впрочем, ради таких форм Никитюк особо себя не ограничивает.
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Просто сытно питается утром, чтобы не наедаться вечером, отказалась от молочки и когда чувствует себя не в форме – начинает интервальное голодание, быстро сбрасывая все лишнее.
Напомним, после праздников Леся показала на видео, как поправилась и как лишний вес отразился на ее талии.
Не обошлось и без привычных лайфхаков по похудении. Для этого Леся попросила помощи у девочки Оли, которая стояла за ее спиной и придерживала талию Леси, пряча лишние складки. Примечательно, что еще год назад после праздников звезда заявляла, что не занимается диетами.
«Живой фотошоп😂; Удобная функция😂; Мне нужна такая Оля😘; Можно маленького человечка с собой возить, чисто для талии; Леся - огонь🔥 обожаю); Слууушай, Ле, а можно Олю одолжить?))))😆; ахаха лучшая😂❤️; Как перестать это смотреть? 😂; Мужчины, любуйтесь, берите во внимание; Класс взяла на заметку🔥; Мужчины боятся такую красоту".
Напомним, что раскованная Никитюк в мини пригрела на коленях своего мецената-красавчика.
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