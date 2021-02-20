Леся Никитюк искренне рассказала, что ее в настоящее время сильно тревожит

Как передает Politeka.net, 33-летняя телеведущая опубликовала свежие "сториз" в Инстаграм, на которых поделилась личными переживаниями.

Так, слегка растрепанная Леся в белом халате, с минимумом косметики, поведала о своей беде, актуальной, впрочем, сейчас для многих украинцев.

"Расстроена я, друзья, с ситуацией с этим ковидом... Уж очень много близких мне людей переболело. Сейчас близкий мне человек болеет - я очень переживаю, - не сдержала эмоций Никитюк, обратившись к публике, - Хочу пожелать всем тем, кто сейчас болеет, чтобы вы быстрее выздоравливали, чтобы эта болезнь прошла без осложнений. Держитесь!"

В следующих своих "сториз" напуганная вирусом Леся поделилась собственным методом, как заполучить хороший иммунитет.

"А теперь позитивненькое. Я иду сейчас в баню, на растирание льдом... Я очень хочу держать свое тело в тонусе", - заявила телеведущая.

Ранее девушка уже делилась, что старается каждую неделю бывать в различных банях, поддерживая, таким образом, свое здоровье.

Напомним, в Сети показали ужасающие кадры со времен, как Никитюк была ведущей трэвел-программы "Орел и Решка". В ходе съемок 4 сезона Леся порезала ногу. Девушка беспечно нырнула в океан на Мадагаскаре и случайно наступила на морского ежа. Это невероятно больно и опасно, иглу ежа вытащить очень сложно, из-за того, что она очень хрупкая. А если ее оставить, рана может воспалиться, что чревато интоксикацией организма.

Напомним, что раскованная Никитюк в мини пригрела на коленях своего мецената-красавчика.

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