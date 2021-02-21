Украинская певица Джамала разозлила публику тем, что перепела новую песню поп-дивы Тины Кароль

Соответствующее видео появилась на официальной странице фан-клуба Тины Кароль в Инстаграм, пишет Politeka.net. (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Победительница международного песенного конкурса «Евровидение-2016» Джамала насмешливо исполнила новую песню Кароль "Скандал". Отметим, что именно этот трек стал первым синглом будущего альбома.

Сама Тина Кароль говорила, что песня «Скандал» о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной.

«Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо», – объясняла она.

Фолловеры в соцсетях разозлились на Джамалу, за ее выходку и подвергли жуткой критике.

«Кошмар! Это ужас, что за насмешки? Ну, это СКАНДАЛ!!!», «Прибацаная», " Напрасно...показала свою дурость, думала она серьезная. Неприятная фу", "Фуууу", - не скрывая гнева пишут в сети.

Ранее мы писали, что Тина Кароль после песни "Скандал" продолжает оказываться в центре обсуждений из-за своей выходки. Для того, чтобы полностью привлечь внимание к новой работе, звезда решила зарегистрироваться в "Тик-Ток" и сдалала собственный челлендж с коллегой-артистом.

Напевая вою песню, Тина залезла на шею мужчине, которого в сети прозвали копией супруга Юлии Саниной. При этом артистка не прекратила исполнять композицию и всячески двигалась в такт музыке, пока сам мужчина вынужден был просто стоять.

Напомним, что сверкающая Джамала пошалила с подругой-красоткой, кадры закулисья облетели сеть: "Соскучилась...".