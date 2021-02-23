Украинская певица Оля Полякова в красивом сияющем боди устроила жаркие танцы
Артистка покорила фанатов не только своим талантом, но и эффектной внешностью, пишет Politeka.net. В этот раз Оля на одной из вечеринок также сразила своей красотой в ярком образе.
Певица надела сияющее боди с глубоким декольте и сетчатые колготки. Звезда подчеркнула свои изгибы. Тонкая талия впечатляла не менее чем большой бюст.
Кроме того, длина наряда позволила вдоволь налюбоваться длинными ножками Поляковой.
К слову, боди также оголило и подчеркнуло своей бахромой бедра совершенной формы.
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Звезда распустила длинный волнистые волосы, на ее голове сияла корона серебристого цвета.
Артистка сняла себя сверху, и поднеся камеру поближе, послала поцелуй и подмигнула своим подписчикам.
"Я готова!", - произнесла Оля.
На других кадрах артистку уже засняли во время выступления. Соответствующую запись сделал телеведущий Владимир Остапчук.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, вероятно, звезду осыпали комплиментами в личной переписке.
Ранее мы писали, что Оля Полякова родилась 17 января 1984 года в Виннице. В детстве у нее проявился хороший голос и прекрасный слух, поэтому родители отвели дочь в музыкальную школу. Позже Оля с красным дипломом окончила музыкальное училище.
Далее звезда поступила в Киевский университет культуры, в итоге получив диплом оперной исполнительницы с голосовым диапазоном три октавы.
Напомним, Оля Полякова вывалялась в снегу и дико визжала.
Как сообщала Politeka, Оля Полякова предъявляет претензии к Козе.
Также Politeka писала, Оля Полякова показала дерзкий образ.