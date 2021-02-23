Известная украинская актриса Ольга Сумская впечатлила внешностью

Красоте 54-летней звезды позавидуют даже молодые, пишет Politeka.net. Артистка ухаживает за собой, особое внимание уделяя коже. Именно поэтому Сумская впечатляет внешностью.

На одних из последних фото в сторис Инстаграм артистка показала себя крупным планом с необычной прической. Одна половина волос у актрисы была накручена, а другая - ровная.

Звезда смотрела в камеру, ее макияж был с акцентом на глаза. Казалось, что на лице знаменитости нет ни единой морщинки.

"Прямые или волнистые?", - спросила артистка.

На втором фоте украинская соблазнительница уже продемонстрировала готовый образ - у Сумской были накручены волосы

На актрисе - зеленая кофта, а сверху - меховая жилетка. В таком виде красотка позировала в одном из заведений. Она улыбалась, гладя в камеру.

Снимки не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская много внимания уделяет домашнему уходу за собой. По словам звезды, в домашних условиях можно сделать лифтинг, и маски с белком и желтком, и обертывание.

Звезда делает маски из домашней сметаны, которую нужно наносить слоями. Так, следует оставить маску на 20 минут, а после смыть теплой водой, и кожа в итоге - как у младенца.

А для волос Ольга использует маску из горчицы и меда, оставляя ее на 40 минут, после чего смывает шампунем.

Напомним, что подросшую внучку Ольги Сумской показали в Сети, редкое фото.

Также Politeka писала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской расстегнула блузку и свела с ума раскрепощенным образом.

Как Politeka сообщала, что пышногрудая дочь Ольги Сумской показала свою красоту крупным планом: аж глаза разбегаются