Девочка исполнила гимн Украины посреди торгового центра
В одном из супермаркетов Краматорска маленькая девочка начала петь гимн Украины, на что сразу же получила реакцию от посетителей.
Видео опубликовали местные жители в
Посетители сначала удивленно посмотрели на ребенка, но потом подхватили ее настрой и начали петь вместе.
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С каждой секундой патриотов становилось все больше, а персонал супермаркета не мог поверить своим глазам.
"Смотрю, слушаю со слезами на глазах и теплом в сердце.....Круто, Украина есть и будет", - пишут украинцы в комментариях.
Ранее мы писали, что на Прикарпатье тяжелая ситуация с китайским вирусом.
Об этом сообщили главврач Александра Косовец.
Лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать из всех аптек.
"Впервые за весь период ковида поступили тяжелые воздухозависимые дети, в том числе двум до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных", - рассказала врач.
По словам Косовец, вирус сильно мутировал. Есть случаи, когда больные вообще не почувствовали, что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны.
"Температура 37,1-37,2 - много людей не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР", - отметила она.
Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.