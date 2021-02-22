Девочка исполнила гимн Украины посреди торгового центра

В одном из супермаркетов Краматорска маленькая девочка начала петь гимн Украины, на что сразу же получила реакцию от посетителей.



Видео опубликовали местные жители в YouTube .

Посетители сначала удивленно посмотрели на ребенка, но потом подхватили ее настрой и начали петь вместе.

С каждой секундой патриотов становилось все больше, а персонал супермаркета не мог поверить своим глазам.

"Смотрю, слушаю со слезами на глазах и теплом в сердце.....Круто, Украина есть и будет", - пишут украинцы в комментариях.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье тяжелая ситуация с китайским вирусом.

Об этом сообщили главврач Александра Косовец.

Лечение осложненных случаев дорогостоящее, некоторые препараты приходилось собирать из всех аптек.

"Впервые за весь период ковида поступили тяжелые воздухозависимые дети, в том числе двум до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных", - рассказала врач.

По словам Косовец, вирус сильно мутировал. Есть случаи, когда больные вообще не почувствовали, что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны.

"Температура 37,1-37,2 - много людей не обращают на нее внимание и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР", - отметила она.

Напомним, легкая форма коронавируса походит на ОРВИ, врач назвал ключевое отличие.

Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.

Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.