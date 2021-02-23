Беременная Квиткова засветила татуировку в запретном месте

Как передает Politeka.net в своем сторис на Instagram счастливая Даша Квиткова показала виды своего отдыха в Египте. Девушка показала свой животик в розовом купальнике на фоне пальм и бассейна, при этом в кадр попали пикантные места ниже пояса.

Даша рассказала, что спустя несколько часов после прилета, она с мужем и двумя подружками отправились позагорать возле бассейна. На видео Даша поглаживает свой животик. В кадрах видно, что у Даши выбито тату внизу живота на уровне бикини. Однако ввиду того, что купальник с высокими вырезами, он не скрывает все запретные места.

"Спустя несколько часов мы выбрались таки к бассейну позагорать. Показываю девочек чуть-чуть, чтобы вы мне их не обижали!", - рассказала Квиткова, засветив кроме мужских ножек Добрынина, еще и две пары ножек "своих девочек".

На видео отчетливо видно тату-сердечко в самом низу живота. Известно, что еще одно тату у Даши есть на видном месте, возле ключицы, оно появилось в ходе съемок "Холостяка". А тату в пикантном месте Квиткова показывает впервые.

Стоит сказать, что после продолжительного отдыха на Мальдивах, счастливые молодожены вернулись в Украину, но пробыли в заснеженном Киеве недолго, и снова отправились в теплые края.

В этот раз их приютил теплый Египет. Даша рассказала, что днем в Египте достаточно тепло, однако уже после 17:00 очень прохладно и следует утепляться. Также будущая мамочка рассказала, что перелет она с ребеночком перенесли нормально, не считая легкой тошноты и опухших ног, что Даша считает вполне нормальным.

Напомним, что полураздетый "Холостяк" Добрынин сверкнул мускулами на фоне заката: "Как же Даше повезло...".

Как сообщала Politeka, "Холостяк" Добрынин неожиданно покидает Украину вместе с беременной женой.

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