Герой девятого сезона шоу "Холостяк", телеведущий и бизнесмен Никита Добрынин, раскрыл любопытные детали своей личной жизни

Так, 33-летний Добрынин стал одним из 14 известных украинских мужчин, принявших участие в проекте телеканала СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia - #Сильный.

Экс-холостяк, который теперь счастливо женат на победительнице шоу Дарье Квитковой и вскоре впервые станет отцом, рассказал о своем детстве, необычной семье и проблемах, из-за которых, уже во взрослом возрасте, ему пришлось работать с психологом.

По словам Добрынина, его семья имеет долгую и интересную историю - прадедушка и прапрадедушка ведущего были священниками. А вот родного отца, к сожалению, молодой человек практически не знает - тот не принимал никакого участия в его воспитании.

"Помню его исключительно по фотографиям, помню встречи даже не с отцом, а с бабушкой по его линии. Какие-то игрушки, пластиковые машины, которые мне дарили. Это все мои воспоминания", - поделился Никита.

Огромное влияние в детстве на него оказал дедушка, заложив в него старомодные принципы, и при чем не всегда положительные, как считает Добрынин. К примеру, дарить женщинам цветы - это хорошо, а вот держать в себе все эмоции - чревато серьезными психическими последствиями.

Никита признался, что в юном возрасте ему часто приходилось скрывать свои волнения и эмоции, мол, не по-мужски это.

"Ты упал, ударил колено, и ты понимаешь, что сейчас тебе хочется орать и плакать. Но в твоей голове звучит фраза: «Так, парни не плачут». Никто не увидит, что ты плачешь, но ты этого себе разрешить не можешь. И я срывался, орал, ломал игрушки, предметы. Просто потому, что накапливались эмоции, и я не мог их показать", - поделился Добрынин.

По его словам, он до сих пор борется с последствиями этого комплекса, и уже лет пять как ходит на сеансы к психологу - чтобы научиться показывать свои эмоции.

Напомним, "Холостяк" Добрынин неожиданно покидает Украину вместе с беременной женой: "Не могу дождаться".

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