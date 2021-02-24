Украинская певица Оля Полякова в красном костюме в очередной раз показала подтянутую фигуру

Популярная артистка привыкла эпатировать публику и удивлять своими преображениями. Ради участия в шоу «Маска» на должном уровне, артистка меняла самые экстравагантные образы в каждом эфире. В этот раз на фан-аккаунте звезды опубликовали ролик, которым сама певица поделилась перед очередным эфиром.

Как видно, Полякова держит фигуру в отличной форме и не скрывает достоинств под горой одежды. В частности, звезда носит короткие платья с открытым верхом и акцентом на зоне декольте.

По большей части, артистка также всегда обращает внимание на длинные ноги, которые старается демонстрировать вот такими эффектными появлениями, как на видео. Интригуя будущим появлением на шоу, звезда прошлась по коридорам в красном платье и перчатках в сеточку. Кукольный образ смотрелся на длинноногой блондинке весьма привлекательно.

Также в мети представили два снимка, на которых Оля Полякова позирует в почти одинаковых позах. Первый снимок демонстрирует певицу сейчас. На ней - черное бархатное платье в белый горошек с огромным декольте, делающим акцент на аппетитной упругой груди. Полякова предстала с короткой небрежной стрижкой: пышно уложенные макушке волосы добавляли образу певицы неожиданной дерзости и легкого оттенка юношеского ребячества.