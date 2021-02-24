Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret сверкнула соблазнительными формами в маечке

Звезда никогда не стесняется смелых фотосессий, пишет Politeka.net. В этот раз красотка сверкнула бюстом.

Соблазнительная брюнетка надела черную вязаную маечку на тонких бретельках. Ткань обтянула большую грудь, подчеркнув самые интимные детали.

Хоть под маечкой виднелось самое сокровенное, все же оставалось много место для фантазии.

Глубокое декольте также прибавило образу особой "перчинки".

На кадрах модель смотрела в камеру или, отведя глаза, показывала пышные ресницы. Пухлые губы были подчеркнуты легким блеском. А так, казалось, Келли была совсем без макияжа.

Две тугие косички - смотрелись прекрасным завершением выбранного стиля.

"В джунглях", - написала знаменитость.

За два часа пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали массу приятных сообщений в сторону горячей брюнетки.

"Вау, ангел", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Келли Гейл родилась 14 мая 1995 года в Индии. Будучт подростком она вместе с родителями в одном из кафе наткнулись модельного агента. Последний предложил построить карьеру в модельном бизнесе.

Сначала родители были против такой деятельности дочери, но позже разрешили. Теперь Келли стала одной из самых популярных моделей, и ее регулярно приглашают на съемки.

Звезда работала с марками H&M, Chanel, Ralph Lauren и другими.

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